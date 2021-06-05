857 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Петербурге

Еще 857 петербуржцев заболели коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

857 человек заболели коронавирусом в Петербурге за последние сутки. Это больше, чем днем ранее, когда было 834 зараженных. Тем не менее, власти уверены, что третьей волны ковида в России не ожидается - рост не настолько высок, а ситуация - стабильная.

По состоянию на 5 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге за все время пандемии достигло 443 866 человек. 410 925 из них выздоровели (+1103 за сутки), а 14 537 пациентов скончались (+41).

В активном состоянии болезни находятся 18 404 петербуржца.

В Ленинградской области на утро субботы выявлено еще 89 заболевших (45 698 всего), 96 пациентов выздоровели (42 843), а 14 - скончались (1494).