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Общество5 июня 2021 20:57

Более 50 тысяч тестов на коронавирус провели в Петербурге за время ПМЭФ

Около 500 из них оказались положительными
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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52 тысячи тестов на ковид сделали за время ПМЭФ.

52 тысячи тестов на ковид сделали за время ПМЭФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 50 тысяч тестов на коронавирус для участников ПМЭФ, примерно 500 из них оказались положительными. Такие данные приводят организаторы международного экономического форума.

- В рамках форума было проведено 52000 тестов на COVID-19, около 500 были положительными, - сообщает пресс-служба Росконгресса.

Тех, у кого были признаки заболевания, срочно госпитализировали. Для этого в петербургских больницах были развернуть с дополнительные инфекционные койки. Однако «взрывного» роста заболеваемости не произошло.

Отметим, что это было первое в мире подобное событие в очном формате с начала пандемии. В общей сложности в Санкт- Петербург приехали 13 000 участников из 140 стран мира. Было подписано более 800 соглашений на общую сумму в 3,8 трлн рублей. Более триллиона из них пришлось на долю Ленинградской области, а 600 миллиардов - Петербургу.