Ленобласть привлекла более триллиона рублей инвестиций на ПМЭФ-2021

Ленобласть заключила 30 соглашений на ПМЭФ. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

Ленинградская область привлекла на Петербургском международном экономическом форуме более триллиона рублей инвестиций. В руководстве региона подчеркивают, что все это - реальные договоры, почти 90% подписанных на предыдущих форумах соглашений реализованы.

- Ленинградская область отличается тем, что мы подписываем на форуме только реальные соглашения, те, которые уже прошли заключение экспертов и будут реализованы в Ленинградской области. В этом году мы подписали 30 соглашений на сумму более 1 трлн рублей, и для нас дорого каждое из них. Например, мы подписали соглашение на 138 млн рублей с молодой компанией «БлокФайер» по строительству производства средств пожаротушения в Пикалево и подписали соглашение с компаний «РусГазДобыча» на 868 млрд рублей по строительству газохимического комплекса в Усть-Луге, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Кроме промпроизводства, были и туристические проекты. Подписано соглашение о развитии курортных комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районах, а также Ленобласть вошла в межрегиональный проект «РЖД-Инвест» по развитию яхтенного туризма в 47 регионе.