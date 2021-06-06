МЧС предупредил об аномальной жаре 6 июня в Ленобласти

6 июня в Ленобласти обещают жару до +30 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС поспешил предупредить жителей Ленинградской области о серьезном повышении температуры в воскресенье, 6 июня. Согласно штормовому предупреждению спасателей, во второй половине дня столбик термометра повысится до +30 градусов. Ощутимее всего это будет чувствоваться на востоке 47-го региона.

- При аномально жаркой погоде следует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором. Помещение необходимо проветривать с помощью приоткрытия форточки, окна или вентиляторов с кондиционерами, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Что касается погоды в Петербурге, то тут синоптики обещают день без осадков, а температуру чуть пониже – от +26 до +28 градусов. Ветерок если и будет дуть, то слабо.