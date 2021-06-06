Экскурсионный автобус сбил девушку на роликах на Адмиралтейской набережной

В Петербурге экскурсионный автобус сбил девушку на роликах в Адмиралтейском районе. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Санкт-Петербурге экскурсионный автобус сбил девушку, катавшуюся на роликах на Адмиралтейской набережной. Видео жуткого ДТП опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». На записи видно, как девушка выезжает на дорогу, чтобы обогнать попутных пешеходов. Водитель автобуса попросту не успевает отреагировать на такой резкий маневр и влетает в роллера.

- Авария произошла в 19:10 накануне, 5 июня, - коротко пишет «Дорожный инспектор».

После столкновения к девушке тут же сбежались очевидцы аварии. Ей срочно вызвали «скорую». Девушку госпитализировали в больницу, о ее состоянии пока ничего не известно.