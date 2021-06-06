Почти 26 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус за сутки

В Петербурге за сутки более 28 тысяч человек сделали тест на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 671 человек проверился на коронавирус за минувшие сутки в Санкт-Петербурге. Соответствующую статистику опубликовал Смольный.

- Кроме этого за прошедший день в городе обработали 6 894 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19, - добавляют в пресс-службе администрации Северной столицы.

К слову, сутками ранее в Петербурге выявили рекордное за последнее время количество зараженных коронавирусом – 857 человек. Такого не было с конца марта 2021 года.