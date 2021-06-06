Сын проломил череп отцу в Кировском районе Петербурга

Госпиталем окончился конфликт отца с сыном в Кировском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районе Санкт-Петербурга взрослый сын проломил череп отцу в ходе конфликта в квартире дома на проспекте Народного Ополчения. Детали ссоры сейчас выясняют полицейские. Между тем 59-летний родитель находится в госпитале, а его сын получил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

- Медики диагностировали у пострадавшего мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом свода основания черепа. Сейчас его состояние удовлетворительное. По предварительной информации, сын мужчины 5 раз ударил его по голове. 35-летнйи гражданин нигде не работает и живет с родителями, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Горе-сыну избрали меру пресечение – обязательство о явке в суд.