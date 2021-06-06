В Сосновом Бору ребенок выпал из окна 9-го этажа во время игры с котом

В Ленобласти ребенок выпал из окна девятого этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сосновом Бору 1,5 годовалый ребенок выпал из окна 9-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Следком проводит проверку по факту происшествия. По предварительной информации, мальчик играл на подоконнике с котом и в процессе надавил на сетку, а затем по инерции выпал. Малыш чудом выжил, сейчас за его жизнь борются медики.

- Все произошло в квартире дома на улице Красных Фортов. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия, после чего дадут правовую оценку, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Где были родители в момент игры ребенка на окне, не сообщается. В СК в очередной раз просят ставить на окна специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть их.