Полиция задержала таксиста, обиравшего нетрезвых петербуржцев

Злоумышленник передвигался на черной "Тойоте" и подрабатывал таксистом-частником. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге полицейские задержали таксиста, который крал вещи у нетрезвых пассажиров. «Вежливый» водитель, как полагают сотрудники МВД, молнией подлетал именно к нетрезвым горожанам и добродушно предлагал помощи. Некоторые из них по возвращению домой «теряли» телефоны и драгоценности. Все это добро обнаружили в квартире злоумышленника. Причем, ранее он уже встречался с полицейскими, так как попался на употреблении наркотиков.

- 3 июня в полицию Невского района обратился 54-летний петербуржец, который сообщил, что в результате поездки на такси лишился мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей. Он был уверен, что попросту потерял его. Только спустя время мужчина все-таки усомнился в этом и решил обратиться в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье за кражу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция подозревает, что это не единственный проступок таксиста-частника. Ранее в Невском районе еще один ночной гуляка заявил о пропаже – только в этот раз банковской карты, откуда потом списали 190 тысяч рублей.