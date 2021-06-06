Полиция задержала двух журналистов на ПМЭФ-21 за съемку с квадрокоптера

В Петербурге во время ПМЭФ-21 задержали двух журналистов, пытавшихся снимать видео с воздуха. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ПМЭФ-21 не обошелся без происшествий – накануне, в субботу, полиция задержала двух журналистов, пытавшихся снять на видео территорию у «Экспофорума» с помощью квадрокоптера, то есть с воздуха. Теперь их подозревают в нарушении правил использования воздушного пространства, контроль за которым усилили на время Форума.

- У мужчин имелась аккредитация прессы на ПМЭФ-21. Один из них индивидуальный предприниматель, а другой оператор. Квадрокоптер летал над запрещенным участком, мужчин задержали и доставили в местный отдел полиции, где опросили и отпустили под обязательство о явке, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Материалы о проверке передали в Росавиацию. Мужчинам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Один из них написал в своем Instagram, что Форум закончился «не без приключений».