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Происшествия6 июня 2021 12:58

Петербурженка наткнулась на зубы и пару человеческих костей на берегу озера

Напуганная женщина ринулась звонить в полицию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На берегу петербургского озера нашли человеческие зубы и кости.

На берегу петербургского озера нашли человеческие зубы и кости.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

54-летняя жительница Санкт-Петербурга наткнулась на человеческие зубы и пару костей на берегу Нижнего Суздальского озера в Выборгском районе. Напуганная женщина тут же сообщила обо всем в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Женщину опросили.

- По ее словам, в субботу, 5 июня, она просто отдыхала на озере, как друг на берег вымыло два зубы и два фрагмента от кости. По предварительной информации, они человеческие. Все фрагменты останков сейчас изъяли для тщательной экспертизы, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

О возбуждении уголовного дела пока речи не идет, нужно дождаться результата экспертизы. Не исключено, что скоро на берег озера вымоет еще что-нибудь.