Таксист, перевозивший семью, летел в поребрик у Сампсониевского моста. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге таксист влетел в поребрик на Петроградской набережной. По информации очевидцев, он вез семью, но по неизвестной причине не вписался в поворот. От удара у машины смяло капот и разбило переднее стекло. О состоянии пострадавших официально не сообщалось.

- В момент удара пассажиры с заднего ряда улетели вперед. Через секунду водитель вышел из машины абсолютно здоровый (это к вопросу важности пристегивания) но на лице у него был шок и растерянность. Прохожие и машины среагировали моментально, через 5 секунд где-то чувак уже открывал капот на предмет возгорания, - рассказывает очевидец Андрей, проезжавший рядом с таксистом, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Проверку по факту ДТП проводят инспекторы ГИБДД.