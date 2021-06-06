Нудист пустился в бега от полиции на пляже Курортного района в Петербурге

В Петербурге полиция гонялась за нудистом на пляже. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

На пляже Курортного района Петербурга полицейские ловили нудиста, который всячески издевался над ними. По словам очевидцев, опубликовавших видеозапись погони в группе «Признавашки ДТП и ЧП» во «Вконтакте», парень показывал неприличные жесты сотрудникам МВД и кричал какие-то странные лозунги.

Парня скрутили всем миром. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Сегодня в Курортном районе на так называемом нудистским пляже в Дюнах ходила полиция и очень культурно и вежливо просила нудистов и нудисток надеть трусы и трусики, на что они повиновались, но один из них, полностью несогласный и отмороженный, стал убегать от полиции, - пишет свидетель голого перформанса Олег.

Как рассказывают очевидцы, мужчина легко уходил от полиции, убегая на глубину. Однако его помогли скрутить другие отдыхающие и оттащить на пляж, где его заковали в наручники. О дальнейшей судьбе крикуна пока ничего неизвестно.