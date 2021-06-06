В Петербурге лихачи на «Мерседесе» устроили жесткое ДТП с «Ауди», проехав на красный свет

На перекрестке Кадетской линии и набережной Макарова "Ауди" столкнулся с "Мерседесом". Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге «Ауди» влетел в «Мерседес» на перекрестке Кадетской линии и набережной Макарова. Жесткое ДТП произошло ночью 6 июня. По предварительной информации, лихачи на черном «Мерседесе» хотели промчаться через пересечение дорог на красный сигнал светофора. Но их опасный маневр по естественным причинам не успел понять водитель белой «Ауди», двигавшейся перпендикулярно. От столкновения машины отскочили в дорожный знак и светофор.

- Пострадали три человека: в состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Судя по видео, из «Мерседеса» после аварии тут же вышли двое мужчин, которые прихрамывали. По факту ДТП проводится проверка инспекторами ГИБДД.