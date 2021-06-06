Рост смертности на 37% зафиксировали в Петербурге с января по март 2021 года

В Петербурге вырос показатель смертности горожан в период с января по март 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почти на 37% выросла смертность населения в период с января по март 2021 года по сравнению с аналогичными месяцами в 2020-м. Об этом говорится в новой статистике, опубликованной Петростатом. Для наглядности, с января по март 2020 года официально умерло 15 464 человека, а в 2021-м – 21 130. Итого естественная убыль населения составляет минус 8 986 горожан.

- Кроме этого с января по март 2021 года зарегистрировано 7 655 браков и 6 094 развода. По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 апреля 2021 года составила 5 млн 382 тысяч человек и с начала года уменьшилась на 2,3 тысячи человек или на 0,04%, - сообщается в свежем докладе Петростата.

По оценкам специалистов, небольшое сокращение численности горожан связано с естественной убылью, которая увеличилась в 2021 году. А миграционный прирост только на 74% смог компенсировать уменьшения количества жителей Северной столицы.