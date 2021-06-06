Прокуратура Петербурга проводит проверку после того, как мать бросила детей в подвале

В Петербурге мать оставила без присмотров детей в подвале дома на Рижском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге горе-мать бросила детей в подвале дома на Рижском проспекте. Городская прокуратура уже проводит проверку по факту происшествия. Очевидцы обнаружили оставленных без присмотра маленьких ребят и вызвали на место полицию. Дети находились в цокольном этаже в нежилом помещении.

- В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Комсомолка» обратилась в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге для комментария происшествия, но оперативного ответа не получила.