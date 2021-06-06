Домик для уточек появился на реке Пряжке у Бердова моста

В Петербурге построили домик для уточек на реке Пряжке. Фото: facebook.com/waterfront.tools

В Санкт-Петербурге на реке Пряжке появился домик для уток. Фотографиями работы похвастались инициативные горожане из сообщества Waterfront: neighbourhood & community в Facebook. Домик построил художник Александр Горынин, чтобы птицы могли надежно укрыться для вывода своих птенцов.

С цветами домик еще красивее! Фото: facebook.com/waterfront.tools

- Автор арт-объекта переживает за это место и стремится преобразовать его в благоприятное общественное пространство. Кроме этого смысл домика в том, что ни кошка, ни крыса не смогут незаметно подкрасться к утятам, - сообщается на странице инициативных жителей Петербурга.

Судя по реакциям горожан в соцсетях, все в восторге от постройки. Остается только дождаться заселения утят.