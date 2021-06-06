Гость Петербурга изнасиловал 21-летнюю девушку в лесу возле Колпино

В Петербурге иностранец изнасиловал в лесу 21-летнюю девушку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана изнасиловал 21-летнюю девушку в лесу, неподалеку от Колпино. 20-летнего юношу задержали «по горячим следам» возле местной автозаправки, он успел уйти от жертвы лишь на полкилометра. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

- Девушка молодец, что быстро сообщила о надругательстве, полиция оперативно прибыла на место и поймала злоумышленника. Известно, что он трудовой мигрант, прибыл в Петербург 22 марта 2021 года на заработки. Временно прописан на Витебском проспекте. Ранее его условно осудили за разбой, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Теперь насильнику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Скоро суд изберет ему меру пресечения.