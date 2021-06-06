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Происшествия6 июня 2021 20:27

Электричка сломалась по пути от Сосново до Петербурга

Пассажиры жалуются на затор и духоту
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы жалуются на остановку электричек от Сосново.

Петербуржцы жалуются на остановку электричек от Сосново.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Движение электричек временно замедлилось по пути от Сосново до Санкт-Петербурга. Заложниками ситуации стали сотни пассажиров, в том числе журналистка «Комсомолки». По ее словам, людей временно высадили на платформе. Причина в сломанном поезде на путях.

- Стоим в духоте жуткой. Это, получается, путь, по которому идут электрички из Кузнечного и Сортавалы, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

В итоге поезд все-таки тронулся, но люди нехило «поварились». В пресс-службе ОЖД ранее сообщали, что утром 6 июня задержка в движении была и на сообщении «Волховстрой-1 – Свирь». Там люди стояли чуть больше 2 часов.