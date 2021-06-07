Сбой движения произошел на «зеленой» ветке метро утром в понедельник, 7 июня

От "Приморской" до "Беговой" поезда ходят со сниженной скоростью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой движения поездов произошел в петербургском метрополитене утром 7 июня. В начавшийся понедельничный час пик засбоила «зеленая» ветка подземки. По громкой связи пассажирам сообщают о технических трудностях.

- Уважаемы пассажиры, обращаем внимание: от станции «Приморская» до станции «Беговая» составы ходят с увеличенным временем хода, - гласит сообщение.

Других подробностей в метрополитене не приводят. Петербуржцев просят быть внимательнее и продумывать маршрут поездки. Как долго будут ходить поезда с задержками, не уточнятся.

ОБНОВЛЕНО:

В 9:48 движение по третьей линии метро было восстановлено.