Жарко и солнечно: погода на 7 июня в Петербурге

7 июня обещают до +27 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая и солнечная погода ждет жителей и гостей Петербурга в наступивший понедельник. Влияние на город продолжает оказывать циклон, из-за которого в Ленобласти возможны грозы и дожди. Но Северную столицу они не затронут.

- 7 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный направлений, от слабого до умеренного. Температура в течение дня составит +25...+27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

Впрочем, уже завтра в Петербурге возможны дожди. Кратковременные и местами. Температура упадет на пару градусов, но в среда, по прогнозам синоптиков, снова будет жаркой и сухой.

На 7:45 утра понедельника в Петербурге уже достаточно тепло. Контрольные термометры показывают +17,4 градуса. Давление составляет 761.3 мм ртутного столба, влажность держится на отметке в 79%.