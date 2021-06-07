Хаски напал на гаишников в Петербурге, приехавших усмирять драку с топором

На улице Кораблестроителей собутыльники устроили драку с топориком для мяса. Фото: vk.com/dorinspb

Разнимать участников бытовой драки пришлось петербургским инспекторам ГИБДД. Их срочно вызвали в качестве подкрепления на адрес в Василеостровском районе, где один из двоих собутыльников в качестве аргумента пустил в ход топорик-молоток для отбивки мяса. В квартире гаишников встретила собака породы хаски, недовольная визитом полиции.

- Около 22:00 6 июня поступило сообщение о том, что в доме на улице около 22:00, ул. Кораблестроителей находится мужчина которому топором разбили голову. Прибывшие на место инспекторы совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали злодея, ударившего своего знакомого молотком для мяса. Бравый песик породы хаски был очень против того, что на хозяина надевают наручники. Пришлось усмирять перцовым газом, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району.

В результате побитый молотком 38-летний гость был госпитализирован, а 37-летний хозяин квартиры, пустивший в ход молоток - доставлен в полицию. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.