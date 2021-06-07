Рабочего облили бензином и подожгли на стройке под Петербургом

Полицейские ищут неизвестных, напавших на мигранта под Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Пушкинского района Петербурга разбирается в диком случае, произошедшем на стройплощадке на Александровском шоссе. Здесь мигранта из Узбекистана порезали ножом, облили бензином и подожгли.

- 6 июня в 06:21 из НИИ им. Джанелидзе поступила телефонограмма о том, что с термическим ожогом лица, шеи, обеих конечностей, резанной раной челюсти, а так же частичной ампутации ушной раковины, в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя) госпитализирован мужчина 1978 года рождения.

Полицейская проверка показала, что раненного на своей машине уроженец Таджикистана. Он пояснил, что нашел потерпевшего в садоводстве у поселка Ольховка. Раненный был в сознании и пояснил, что ночью неизвестные, на территории дачного участка, ворвались в строительную бытовку облили его бензином и подожгли.

С места происшествия было изъято лезвие ножа. Нападавших ищут.