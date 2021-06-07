«Зайка» нашла наркотики в виде камней в «Мерседесе», остановленном полицией в Петербурге

Наркотики, замаскированные под камни, нашли у распространителей в Петербурге. Фото: кадр с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейская собака по кличке «Зайка» помогла отправить за решетку наркодилера, развозившего зелье на своем новеньком черном «Мерседесе». Машину с явно нервничавшим водителем и пассажиром остановили инспекторы ГИБДД. При осмотре машины были найдены пакеты с капсулами и мешки с...камнями. Позднее экспертиза показала, что это был замаскированный наркотик.

- В 14 полимерных пакетах оказалось 104 грамма наркотического средства – МДМА (экстази). Полицейскими было установлено, что в собственности у подозреваемого есть гараж на проспекте Ветеранов. В результате обыска служебная собака по кличке «Зайка» нашла там еще около 200 граммов смеси, содержащей в себе амфетамин, перемешанный с экстази, а также мефедрон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По итогам обысков в отношении 35-летнего уроженца Архангельской области возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный оборот наркотиков. Мужчина взят под стражу до суда, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.