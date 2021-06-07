854 человека заболели коронавирусом в Петербурге за последние сутки

Еще 854 петербуржца заболели ковидом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Петербурге на утро 7 июня. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус», аккумулирующий данные со всех региональных оперативных штабов России.

- Общее число случаев заболевания коронавирусом в Петербурге с начала пандемии достигло 445 581. Выздоровело 412 711 пациентов (+889 за сутки), скончались в общей сложности 14 620 петербуржцев (+40), - сообщает федеральный Оперштаб.

В активном состоянии заболевания находятся 18 250 горожан. Этот показатель немного снизился за последние дни. А уровень заражаемости остается приблизительно тем же после роста в начале-середине мая.

По Ленинградской области ситуация следующая: Заражений с начала пандемии - 45 875 (+88), летальных исходов - 1515 (+10), выздоровели - 42 993 (+71).