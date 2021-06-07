МЧС предупреждает о ливнях и грозе с градом в Ленобласти

МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональное управление МЧС по Ленинградской области выпустило штормовое предупреждение: днем в понедельник в отдельных районах ожидается резкое ухудшение погоды с дождями и грозами.

- Начиная с 16-19 час 7 июня местами, преимущественно на юге области, ожидаются грозы, ливневые дожди, местами град, - говорится в сообщении пресс-служба экстренного ведомства.

Жителей 47 региона предупреждают об опасности советуют не выходить в грозу из дома, не залезать в воду и не разжигать печи в домах - дым притягивает молнии.

Машину лучше убрать в гараж или поставить на открытое место, где ее не поломает упавшими деревьями и конструкциями. Правда, тут автомобиль может побить градом, так что его стоит прикрыть чем-то плотным.

Отметим, что в Петербурге гроз не ожидается, и лишь во вторник могут пройти кратковременные дожди.