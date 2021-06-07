Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью автора памятника Чижику-Пыжику

Автор памятника Чижику-Пыжику, режиссер и скульптор Резо Габриадзе, умер на 85-м году жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью грузинского кинорежиссера и скульптора Резо Габриадзе, авторству которого принадлежат не только любимые всем фильмы «Кин-дза-дза», «Мимино» и другие, но также памятник Чижику Пыжику и Носу майора Ковалева в городе на Неве.

- Резо Габриадзе родился и жил в Грузии. Но он очень любил наш город и был петербуржцем по духу. У него было много друзей и единомышленников в Санкт Петербурге. Созданные им знаменитые скульптуры – «Чижик-Пыжик» на Фонтанке и «Нос майора Ковалева» – стали новыми культовыми символами Северной столицы. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кто любит и ценит его творчество, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Глава города отметил, что Резо Габриадзе оставил след в культуре многих городов и стран, а его работы хранятся в Русском музее, в музее Анны Ахматовой и других музеях Петербурга.

Резо Габриадзе умер 6 июня в Тбилиси на 85-м году жизни.