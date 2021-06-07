Школьница пробила череп на детской площадке в Петербурге

Школьница пострадала на детской площадке в Красносельском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские и следователи городского управления СК России проводят проверку после госпитализации 7-летней школьницы. которую привезли в больницу с пробитой головой. Перелом основания черепа девочка получила на детской площадке.

- 6 июня 23:30 в полицию из Детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что в 19:43 из своей квартиры дома 27, корпус 2 по улице Тамбасова, с очаговой травмой головного мозга, переломом основания черепа в задней черепной ямке, в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2013 года рождения. Обстоятельства: упала на детской площадке с высоты 1,5 метров, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, школьница упала с качелей. Известно, что семья девочки полная, благополучная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Сейчас за жизнь пострадавшего ребенка борются врачи, обстоятельства ЧП выясняют СК и полиция Красносельского района.