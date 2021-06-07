Исторический особняк на Большой Морской улице выкупили за 450 млн рублей под бизнес-центр

В здании Русского банка для внешней торговли появится бизнес-центр. Фото: Яндекс.Карты.

Исторический особняк на Большой Морской улице, 32 превратят в бизнес-центр. Здание постройки в 1887 года за 450 миллионов рублей выкупила крупная управляющая компания. Переоборудовать особняк под современные нужды планируют до конца года.

- Здание будет усовершенствовано с сохранением исторических элементов, поскольку оно является объектом культурного наследия, - пишет «Мойка 78».

Площадь нового бизнес-центра составит 2.5 тысячи квадратных метров.

Отметим, что изначально здание было построено для нужд Русского банка для внешней торговли. Последний владелец приобрел его в 2016 году для переоборудования в отель, но планы так и не были реализованы.

Теперь здесь будет находиться бизнес-центр, уже седьмой на Большой Морской улице.