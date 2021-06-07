В Петербурге могут провести газ к 2,7 тысячи частных домов до 2023 года

В Петербурге за два года газифицируют 2,7 тысячи частников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До 2023 года газ может появиться в 2,7 тысячи частных домов на территории Санкт-Петербурга. Об этом заявили в Смольном, где сейчас работают над дорожной картой по быстрой газификации. Процедура, естественно, пройдет бесплатно. Ранее эту идею озвучил Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию. В итоге в Петербурге сократят сроки газификации домов на два года.

- Централизованное оказание услуги по принципу «одного окна» не только в два раза сократит сроки подключения к газу, но и освободит петербуржцев от необходимости собирать и подавать документы в разных инстанциях, а также сделает саму процедуру простой и прозрачной, - считают в администрации Петербурга.

К слову, сейчас в Северной столице газ есть у 25,2 тысячи частных жилых домов.