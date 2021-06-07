Передвижные камеры выявили более 100 тысяч нарушений ПДД за месяц в Петербурге

В Петербурге выявили более 100 тысяч нарушений ПДД благодаря работе передвижных комплексов фотовидеофиксации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге новенькие передвижные комплексы фотовидеофиксации выявили более 100 тысяч нарушений ПДД. И это за неполный месяц работы техники. Напомним, в городе есть 20 таких мобильных камер, специализирующихся на отлове лихачей, пренебрегающих скоростным режимом. В ближайшее время новых комплексов станет вдвое больше.

- Передвижные комплексы работают на аварийно-опасных участках во всех районах города. Места их дислокации еженедельно согласовываются ГИБДД. Адреса работы всех передвижных комплексов в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра spb112.ru и в его группах в соцсетях, - сообщает пресс-служба Смольного.

Самый надежный способ не попасться в поле зрения таких камер – не нарушать, так как предупреждающих знаков перед ними нет.