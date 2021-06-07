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Общество7 июня 2021 18:39

Почти три тысячи частных домов Петербурга газифицируют до 2023 года

Подводить газ к участкам бесплатно будут по принципу «одного окна»
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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По предварительным подсчетам, программа затронет около двух миллионов домохозяйств по всей стране.

По предварительным подсчетам, программа затронет около двух миллионов домохозяйств по всей стране.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург готовит «дорожную карту» по ускорению социальной газификации. Работы идут в рамках нового федерального закона о бесплатном подведении газа к земельным участкам, который на днях приняла в целом Госдума. В сумме бесплатные трубы с газом подведут к границам 2674 петербургских домовладений.

– По первоначальным планам такой объем подключений мы должны были выполнить за ближайшие пять лет. Но сейчас сроки будут сокращены на два года, – сообщил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. – Для начала работ ждем принятия на федеральном уровне соответствующих нормативно-правовых актов.

На сегодня в городе на Неве, который пережил масштабную программу газификации в 2003-2015 годах, газифицировано 25,2 тысячи индивидуальных жилых домов. Общий уровень газификации в регионе превышает 95 процентов (один из самых высоких в стране).

Впрочем, новый закон, сверстанный по инициативе президента, развернул поле для деятельности. Теперь за социальную газификацию в России будет отвечать единый оператор. Подводить газ к участкам обещают по принципу «одного окна», что должно сильно упростить процедуру.

Завершить программу социальной газификации в стране планируют до 2023 года. По предварительным подсчетам, она затронет около двух миллионов домохозяйств.