Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге по итогам недели ПМЭФ-21

В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе обращения к горожанам во время эфира на «Радио России». Напомним, на прошлой неделе в Северной столице проходил Международный экономический форум, в котором приняли участие около 5 тысячи человек. На ПМЭФ-21 Петербург подписал соглашений более чем на 600 млрд рублей инвестиций. К сожалению, ковид в это время не дремал.

- По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры: созданы резервы (коек – Прим.ред), - сообщил губернатор.

В Смольном добавляют, что надежнее всего противостоять инфекции с помощью массовой вакцинации, благо медицинская «ковидная» инфраструктура в городе развита на высшем уровне.