Замглавы Госстройнадзора Ленобласти сознался во взятке после обвинения от СК

СК обвинил во взятке зампредседателя Госстройнадзора Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения заместителю главы Госстройнадзора Ленобласти, которого СК обвинил в получении взятки. Дмитрий Лобановский признал свою вину и не стал скрывать, что ему вручили полмиллиона рублей в декабре 2020 года за помощь при вводе в эксплуатацию складского комплекса в Виллозском сельском поселении.

- По версии следствия, обвиняемый получил деньги за беспрепятственную выдачу разрешения коммерческой организации на ввод в эксплуатацию объекта. Суд избрал ему запрет определенных действий. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По информации от объединенной пресс-службы судов Петербурга, Лобановскому запрещено покидать город и область, посещать массовые мероприятия и подходить ближе 50 метров к зданию правительства 47-го региона и комитету, а также общаться со свидетелями и общаться по телефону.