Сборная Финляндии по футболу прибыла на тренировочную базу в Репино

В Петербург приехала сборная Финляндии по футболу. Фото: РЖД

В Репино прибыли футболисты сборной Финляндии. Команда примчалась в Санкт-Петербург на скоростном поезде «Аллегро» с соблюдением всех мер безопасности по коронавирусу. Финны обыденно сошли на платформу вокзала и затем отправились на тренировочную базу, готовиться к Евро-2020, в том числе к матчу со сборной России.

- Специальный рейс организован по заявке финской стороны и по согласованию профильными ведомствами России и Финляндии. В поезде обеспечили все противоэпидемические меры безопасности, включая санитарную обработку состава средствами, активными в отношении вирусов, - рассказывают в пресс-службе РЖД.

Добавим, что на чемпионате Европы Финляндия сначала сразится в гостях с Данией. Затем, 16 июня, они сыграют с Россией в Петербурге, а после, 21-го числа, на том же стадионе «Зенита», но уже против Бельгии.