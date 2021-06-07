Четверых тюленят выпустили в Финский залив с военного корабля после реабилитации

В Финский залив выпустили четверых выздоровевших тюленят. Фото: "Водоканал"

Фонд друзей балтийской нерпы устроил эффектный «выпускной» для четверых тюленят, проходивших реабилитацию в Петербурге. Малышей зовут Сосновка, Демид, Ласковый и Петон. Вся «бригада» поступила в Центр реабилитации в тяжелом состоянии, ветеринары бились за их жизни. Некоторым животным сделали операции, другие лечились медикаментозно. Ластоногие на протяжении нескольких месяцев набирали необходимый для самостоятельной жизни вес, с 14 до 40 килограммов.

Торжественный и эффектный выпускной. Фото: "Водоканал"

- В Финский залив животные вернулись с аппарели корабля Балтийского флота ВМФ. Локацию выбрали не случайно. Ластоногие отправились в «свободное плавание» в удаленную от портов часть акватории Финского залива, комфортную для жизни тюленей, - рассказывают в пресс-службе «Водоканала».

Малышей чудом спасли и выходили. Фото: "Водоканал"

В этот раз тюлени не сомневались, уходить от людей или нет, а спокойно окунулись во взрослую жизнь.