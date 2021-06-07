Легенды «Зенита» повезут Кубок РПЛ по городам России

"Зенит" собирается устроить турне Кубка РПЛ по городам России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Зенит» отправит свой Кубок РПЛ в турне по крупным городам России. По планам клуба, вместе с чемпионским трофеем в путешествие отправятся легенды сине-бело-голубых, а также избранные болельщики. Напомним, «Зенит» выиграл первенство России третий год подряд, оставив за бортом «Локомотив» и «Спартак».

- С 12 по 26 июня кубок чемпионов будет впервые представлен во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге на городских площадях и футбольных фан-зонах. В каждом городе кубок будет представлен только один день: 12 июня – во Владивостоке, 14 июня – в Сургуте, 16 июня – в Челябинске, 18 июня – в Нижнем Новгороде, 21 июня – в Самаре и 25-26 июня – в Петербурге, - передает пресс-служба «Зенита».

Сейчас футболисты петербургской команды находятся на заслуженном отпуске, не считая сборников, которые примут участие в грядущем Евро-2020.