Пассажир упал на пути на фиолетовой линии метро Петербурга

В Петербурге на 5 минут задержались поезда на фиолетовой ветке метро из-за падения пассажира на пути. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В петербургском метрополитене под конец понедельника, 7 июня, образовался затор на фиолетовой линии из-за падения человека на пути. Обстоятельства происшествия не сообщаются. Все произошло в 23:45.

- Нет движения между станциями «Волковская» и «Чкаловская», - коротко уточняют в пресс-службе подземки.

К счастью, человек жив. Его оперативно вернули на платформу. Через 5 минут после происшествия движение поездов возобновили, теперь они заканчивают день в штатном режиме.