Петербуржцы требуют убрать стихийный рынок у станции метро «Приморская»

Жители Приморского района жалуются на нелегальных торговцев у местной станции метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцы жалуются на нелегальных торговцев у станции метро «Приморская». Летом у вестибюля подземки ежедневно торгуют десятки иностранных граждан, которые работают без разрешительных документов, сертификатов на продукты. Многие из них не соблюдают санитарные нормы. В этом убедились журналисты «Невских новостей», попробовавшие достучаться до властей.

- Большинство глав районов нацелено на ликвидацию незаконной торговли на своих территориях. Они сами работают, привлекают ККИ (комитет по контролю за имуществом, – Прим. ред.), полицию. Ильин (глава администрации района) выходец из органов, при желании, мог бы сам решить эту проблему. Но присылает нам отписки. Не понимаю, почему у «Приморской» такой бардак до сих пор, - рассказал изданию чиновник из Смольного.

В СМИ добавляют, что полиция точечно приезжает на вызовы к торговцам, но нелегалы появляются на месте на следующий день, словно ничего и не было.