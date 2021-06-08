Мусор горел ночью в захламленной квартире на Лиговском проспекте

Захламленная квартира горела на Лиговском проспекте. Фото: vk.com/mytndvor / Ярослав Костров.

Захламленная квартира горела ночью в центре Петербурга. Произошло именно то, чего долго опасались жители одного из домов, стоящего на углу Лиговского проспекта и Озерного переулка. Один из жильцов долгое время таскал к себе хлам с помоек и в ночь на вторник все это барахло загорелось.

- Сгорела заваленная хламом квартира в доме 9 в Озерном переулке. Каждый день в квартиру, где живет человек с синдромом Плюшкина проникали десятки бомжей. Местные жители предупреждали об опасности этой квартиры ЖКС №3 , последние лишь опечатали дверь бумажками и заколотили окна, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

А в МЧС приводят оперативные данные по ЧП:

- 08 июня в 00:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 3. В 3-комнатной квартире, в одной из комнат горел мусор, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, в 01:15 пожар был ликвидирован. К работе на ЧП привлекалось четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Сведений о пострадавших нет.