Строительная компания выкупила комплекс «Сестрорецкий курорт»

Группа ЛСР купила 87% акций санатория "Сестрорецкий курорт". Фото: kurort.ru

Знаменитый еще с царских времен комплекс «Сестрорецкий курорт» снова сменил собственника. На этот раз владельцем оказалась крупная строительная компания ЛСР. В ее собственность перешли 87% акций «Сестрорецкого курорта» и более 22 гектаров земли на берегу Финского залива. Сумма сделки не называется.

- Компания намерена сделать «Сестрорецкий курорт» соответствующим потребностям наиболее взыскательных постояльцев, - пишет «Мойка 78».

Ранее подобные планы по превращению здравницы в элитный комплекс для состоятельных клиентов уже озвучивались прошлыми хозяевами «Сестрорецкого курорта». Отметим, что ранее курортом в разных долях одновременно владели несколько коммерческих компаний.

При этом год назад на территории курорта был воссоздан Лесной корпус, стоявший разрушенным не одно десятилетие.