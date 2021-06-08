Два трупа нашли в пирсинг-салоне в центре Петербурга

Двое молодых людей погибли в пирсинг-салоне в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два трупа молодых мужчин нашли в одном из пирсинг-салонов в центре Петербурга. Сообщение в полицию пришло от врачей скорой помощи, которые приехали на вызов на улицу Жуковского утром минувшего понедельника.

- 7 июня в 10:27 от оператора службы 03 поступило сообщение о том, что по адресу: улица Жуковского, 4 в пирсинг-салоне обнаружены два трупа. По прибытию на место происшествия в пирсинг-салоне «Бьюти-Пейн» без внешних признаков насильственной смерти обнаружены трупы жителя Сочи 1998 года рождения и жителя Вологодской области 1999 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Также на месте происшествия находились еще трое молодых людей: парень и две девушки. Всех отвезли в отделение полиции, где каждому выписали протокол за употребление наркотиков.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Из помещения салона полицейские изъяли шесть полимерных свертков с остатками неизвестного вещества, мобильный телефон и трубку для курения.