Режим повышенной готовности в связи с возможностью радиационного заражения введен в Ленобласти

Режим повышенной готовности из-за опасности радиации введен в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области ввел режим повышенной готовности в связи с возможностью радиационного заражения в поселке Кузьмоловский Всеволожского района. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Решение принято в связи с ухудшением экологической обстановки из-за ситуации, возникшей на территории Радиационного комплекса, ранее входившего состав научного центра «Прикладная химия».

- Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность, - заявил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

На данный момент повышение уровня радиационного фона в поселке не зафиксировано. Для контроля за ситуацией задействованы датчики постоянного мониторинга. Жителей поселка обещают информировать об изменениях ежедневно.