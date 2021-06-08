846 новых случаев коронавируса подтверждены в Петербурге

Заболеваемость в Петербурге остается стабильность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 846 человек заболели коронавирусом в Петербурге за последние сутки. Такие данные на утро вторника, 8 июня, приводит портал «Стопкоронавирус», собирающий данные со всех региональных штабов России.

Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Петербурге с начала пандемии достигло 446 427. Выздоровели 413 956 человек (+1245 за сутки). Скончались за прошлый день еще 49 горожан. Всего жертвами ковида стали уже 14 669 петербуржцев.

В активном состоянии болезни находятся 17 802 жителя Северной столицы. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 117 человек.

В Ленинградской области заражений всего - 45 961 (+86). Умерло 1529 человек (+14), выздоровели - 43 080 (+87).