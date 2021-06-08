В Петербурге мошенники обманули страховщиков КАСКО на 26 миллионов рублей

Дело направили в суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мошенники 11 раз обманули страховые фирмы, сообщая о липовых угонах машин, после чего требовали возместить им деньги по договорам КАСКО. За три года аферисты заработали на такой схеме 26 миллионов рублей.

- Участники схемы обвиняются в совершении преступлений "мошенничество в сфере страхования" и "покушение на мошенничество в сфере страхования", - сообщают в прокуратуре Петербурга. - В 11 случаях страховщиками были приняты положительные решения о выплате возмещения в связи с наступлением страхового случая.

Сейчас уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.