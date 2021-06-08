СК завел дело о нарушениях в детском лагере «Мечта» в Ленобласти

Следователи в лагерь "Мечта" на который пожаловались родители отдыхающих детей. Фото: vk.com/lenobl.sledcom

Уголовное дело возбуждено по факту нарушений в детском оздоровительном лагере «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти, о которых в соцсетях сообщали родители отдыхающих здесь юных петербуржцев. Информация попала в городские СМИ и дошла до Следственного комитета. После чего в лагерь выехали следователи, а руководители следственного управления поговорили с обеспокоенными мамами и папами

- По данным следствия, сотрудниками детского оздоровительного лагеря «Мечта», расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, ненадлежаще организованы услуги по детскому оздоровительному отдыху, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Ленобласти.

По слова родителей, приехавшие на отдых дети почти неделю были предоставлены сами себе из-за отсутствия вожатых, между старшими и младшими детьми возникали конфликты и драки. Сейчас их слова проверяют следователи, но личный визит в лагерь уже дал повод для уголовного дела.

Производство начато по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.