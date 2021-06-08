В Смольном рассказали, какие семь фонтанов восстановят в Петербурге в 2021 году

Из 110 городских фонтанов сегодня работают только 68. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский «Водоканал» отремонтирует семь городских фонтанов. Работа пройдет в рамках поручения о возрождении фонтанного фонда, которое дал губернатор Северной столицы.

- В 2021 году будут восстановлены семь таких объектов: на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, на Каменноостровском проспекте, 32, на улице Щербакова, 4/18, на Первомайской улице в поселке Шушары, на Английском проспекте, 13, на проспекте Большевиков, 3 и на проспекте Ленина в Колпино, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что с начала 2019 года, когда была принята программа, восстановлено восемь объектов Петербурга, в том числе фонтан «Слава» в Московском парке Победы, который был восстановлен в 2020 году к 75-летию Победы.

Всего в ведении «Водоканала» числятся 110 фонтанов и фонтанных комплексов. Их них в нынешнем сезоне работают 68.