Погибшую в ДТП бывшую солистку Мариинского театра Римму Волкову похоронят 9 июня

Прощание с Риммой Волковой состоится 9 июня. Фото: Мариинский театр / vk.com/mariinskytheatre

Стало известно время и место прощания с бывшей солисткой Мариинского театра Риммой Волковой, погибшей в минувшее воскресенье в автокатастрофе. Как сообщает пресс-служба Музыкальной школы имени Римского-Корсакова, отпевание пройдет в Никольском соборе.

- Информация для желающих попрощаться с Риммой Степановной Волковой. По инициативе Мариинского театра отпевание состоится в среду, 9 июня в Никольском соборе в 13:00. Прощальная церемония в крематории начнется в 15:45 (автобусы от собора для поездки на церемонию будут предоставлены), - говорится в сообщении на странице школы ВКонтакте.

Напомним, что ДТП в котором погибла народная артистка России, произошло 6 июня в 17:30 на 42 км автодороги «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском районе Ленобласти. Легковой «Датсун», в котором Римма Волкова ехала с дочерью и ее гражданским мужем (был за рулем), лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Певица и водитель погибли на месте. Дочь артистки госпитализирована в тяжелом состоянии.

Соболезнования по поводу гибели бывшей солистки выразили в Мариинском театре.

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