Бывший замначальника отделения полиции из Петербурга получил 4 года условно за взятки

Бывшего полицейского осудили в Петербурге за взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника 71 отдела полиции, которого обвиняли в получении взяток. По версии следствия, офицер закрывал глаза на работу нелегальных мигрантов на двух строительных объектах.

- За не выявление фактов несоблюдения работниками миграционного и иного законодательства, потребовал от производителя работ ежемесячно передавать ему взятку в сумме 10 000 рублей за каждый из вышеуказанных объектов, а всего в сумме 20 000 рублей ежемесячно до окончания строительных и ремонтных работ, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего с апреля по август 2020 года полицейский получил через посредника и банковскими переводами 50 тысяч рублей с одного подрядчика и 45 тысяч - с другого.

Суд признал экс-полицейского виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 950 000 рублей.