Девушка и парни в нижнем белье устроили «грязные танцы» в метро Петербурга

"Жаркие" пассажиры проехались в подземке. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Пассажиры метро оказались шокированы поведением нескольких парней и девушек, устроивших «грязные танцы» в прямо в вагоне подземки. Видео с инцидентом появилась в соцсетях.

- Срамота в подземке, - сообщает паблик «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах записи видно, как несколько молодых людей в одних трусах (на девушке был еще топ) протискиваются мимо стоящих пассажиров, пританцовывая вокруг них как стриптизеры у шеста. Никто из едущих в метро никак не реагирует, предпочитая не связываться с молодежью.

- Судя по видео, их плохо воспитывали. Вырастить может каждый, а сделать из ребенка человека, могут не все, - возмущаются горожане.

Впрочем, некоторые ничего зазорного в поступке не увидели: «А где срамота-то?». Третьи уверены, что все это - постановочное видео для ТикТока: «Тиктокеры головного мозга». А четвертые просто решили пошутить: Последний платеж погасили по ипотеке вот радуются что хоть трусы на месте»

Видео короткое, поэтому чем все закончилось, неизвестно. Также непонятно и где именно все происходит и даже когда.